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03 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
Günler sonra enkazdan canlı oğlak çıkarıldı

Günler sonra enkazdan canlı oğlak çıkarıldı

Enkazdan çıkarılan hayvan

Deprem Felaketi Deprem İran Felaket Hayvan 

-Hayvana su verilmesi
-Diğer detaylar

( VAN - ÖZEL)- Enkaz kaldırma görevlilerinin dikkati sayesinde kurtarılan oğlak yaşama tutundu VAN

- Türkiye’nin İran sınırında meydana gelen deprem nedeniyle Van’ın Başkale ilçesine bağlı Gelenler Mahallesi’nde günler sonra canlı kurtarılan oğlak hayata tutundu. İran’ın Hoy kentinde 25 Şubat'ta meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde Başkale ilçesinin Özpınar, Güvendik, Kaşkol, Gelenler ve Böğrüpek mahalleleri büyük hasar gördü. 10 kişinin hayatını kaybettiği deprem felaketinde yaklaşık 100 haneli Gelenler Mahallesi’nde ayakta birkaç ev kalırken, diğerleri ise ahırlarla birlikte yıkıldı. Deprem günü annesiyle birlikte ahırda enkaz altında kalan oğlak, 5 gün sonra görevliler tarafından canlı olarak çıkarıldı. Enkazın altında kalan hayvanların leşlerini kaldırmak için bölgede çalışmalar aralıksız devam ediyor. Tarım ve Orman Müdürlüğüne ait özel kıyafetli ekipler, iş makinelerinin yardımıyla enkaz altında kalan hayvanların leşleri tek tek çıkarılarak kayıt altına alındıktan sonra açılan kireçli çukura gömülüyor. Gelenler Mahallesi’nde yaptıkları çalışmalar sırasında canlı bir oğlağı çıkaran görevliler, minik hayvanın ayakta kalması için büyük uğraş verdi. Hemen oğlağın ağzını ıslatmak için kar veren ekipler, daha sonra temin ettikleri sütü içirip sahibine teslim ettiler. (MSA-Y)
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