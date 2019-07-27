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27 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Güngören'deki patlamada şehit olanlar anıldı - İSTANBUL

Güngören'deki patlamada şehit olanlar anıldı - İSTANBUL

- Anma etkinliğinden görüntüler - Güngören Belediyesi, 27 Temmuz 2008'de düzenlenen bombalı saldırı sonucu şehit olan 17 vatandaş için anma töreni düzenlediİSTANBUL (AA) - Güngören'de çöp kutusuna bırakılan iki bombanın patlatılması sonucu hayatını kaybeden 17 vatandaş, şehadetlerinin 11. yılında anıldı.Güngören Belediyesi tarafından, 27 Temmuz 2008'deki bombalı saldırı sonucu yaşamını yitiren şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu Menderes Caddesi'ndeki anıtın önünde anma töreni düzenlendi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan törende, şehitler için Kuran'ı Kerim okundu, dua edildi.Güngören Belediye Başkanvekili Veysel İpekçi, törende yaptığı konuşmada, saldırıda şehit olanları rahmet ve minnetle andığını belirterek, şehit yakınlarına başsağlığı, gazilere de uzun ömürler diledi.Bu terör saldırısının vatandaşları kaosa sürüklemek, korkutmak ve sokağa çıkamayacak hale getirmek için yapıldığını söyleyen İpekçi, "Bizi hedef alan bütün saldırılar, birlik ve beraberliğimizi bozmak içindir. Birlik ve beraberliğimizi inşallah kimse bozamayacaktır." diye konuştu.
Şehit yakınları ve gazilerin de yer aldığı törende, vatandaşlar anıta karanfil bıraktı. Ayrıca şehitler için lokma dağıtıldı.

Terör Saldırısı Şehit Yakınları Başsağlığı Bombalı Saldırı Çöp Kutusu 

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