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26 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Güngören’de yangında can pazarı...3'ü çocuk, 7 kişi kurtarıldı İzle

Güngören’de yangında can pazarı...3'ü çocuk, 7 kişi kurtarıldı İzle

Binadan görüntü

İlk Müdahale Mahsur Kaldı Hastane Sağlık Ekipleri Yükselen 

-Dumandan etkilenenlerden görüntü
-Sağlık ekiplerinden görüntü
-Dumandan etkilenen çocuklardan görüntü
-Mahsur kalan vatandaşların kurtarılması
-Röportaj
-Diğer ve genel detaylar

( İSTANBUL - ÖZEL)- Binada mahsur kalan 3’ü çocuk 7 kişi kurtarıldı İSTANBUL

- Güngören’de bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Can pazarının yaşandığı yangında dumandan etkilenen 3’ü çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın, saat 09:30 sıralarında Güngören Haznedar Mahallesi Birlik sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonrası binaya yayılan dumanlar nedeniyle üst katlarda oturan vatandaşlar bina içerisinde mahsur kaldı. Pencere ve balkona çıkan vatandaşları itfaiye ekipleri tarafından merdiven uzatılarak kurtarıldı. Dumandan etkilenen 3’ü çocuk 7 kişiye ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından ambulans içerisinde yapılmasının ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı soğutma çalışmaları sonrası yangın tamamen söndürüldü.
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