Güngören’de yangın çıktı, 4’ü çocuk 16 kişi kurtarıldı Video

-olay yerinden görüntü

-mahsur kalanlar ambulansa sevk edilirkeng örüntü

-binadan görüntü

-çocuklar tahliye edilirken görüntü

-röp

-genel ve detay görüntü



( İSTANBUL )- Güngören’de korku dolu anlar yaşandı, tüm apartman sakinleri yangında mahsur kaldı İSTANBUL



- Güngören’de Güneştepe Mahallesinde 5 katlı binanın giriş katında elektrik kontağından çıkan yangında etkilenen aralarında 6 aylık bebek olmak üzere 4’ü çocuk 16 kişi tahliye edildi. Büyük paniğe neden olan yangında itfaiye hatalı park nedeniyle olay yerine ulaşmakta güçlük çekti. Yangın saat 01.30 sularında Güngören Güneştepe Mahallesi Buket Sokaktaki 5 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın girişinde bulunan elektrik panosunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede elektrik panosu ve kablolarını sararken iddiaya göre havalandırması bulunmayan apartman içerisi yoğun dumanla kaplandı. Üst katlarda oturan bina sakinleri mahsur kaldı. Dumanları tüm binayı sarması üzerine apartman sakinleri durumu 112 Acil servise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, çok sayıda Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Aralarında 6 aylık bebek olmak üzere 4 çocuğun da bulunduğu binada mahsur kalan apartman sakinleri hava almak için balkonlara çıkarken, büyük panik yaşadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. İtfaiye ve polis ekipleri, daha sonra üst katlarda mahsur kalan ve dumandan etkilenen 6 aylık bebek olmak üzere 4’ü çocuk 16 kişiyi tahliye ederek sağlık ekiplerine teslim etti. Hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen bina sakinlerine sağlık ekipleri, ambulansta müdahale etti. Hatalı parklanma nedeniyle itfaiyenin olay yerine geç ulaştığını belirten bina sakini Mehmet Durdu, "Sokaklar dar olduğu için arabalardan geçit bulup da itfaiye gelemedi. Lütfen arabaları gelişigüzel park etmeyelim. Bir yangın anında çok önemli bu şeyler. Binadaydık, bir anda dediler ki 'yangın var, dumanlar kapladı' kapıyı açtık duman yüzümüze vurdu" diye konuştu.



