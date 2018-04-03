Güngören’de şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı - İSTANBUL
- Olay yerinden görüntüler - Çantanın fünye ile patlatılması - Bomba imha ekiplerince fünyeyle patlatılan çantadan eskimiş ayakkabılar ve giysiler çıktıİSTANBUL ( AA) - Güngören'de bir sokakta otomobillerin arasında bulunan şüpheli çanta, bomba imha ekiplerince fünyeyle patlatıldı.Alınan bilgiye göre, Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi Lalebahçe Sokak 'ta park halindeki otomobillerin arasında çanta gören bir vatandaş durumu polise bildirdi.Olay yerine gelen ekiplerin çantayı şüpheli görmesi üzerine bomba imha ekiplerine haber verildi. Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından bomba imha ekiplerince fünyeyle patlatılan çantadan eskimiş ayakkabılar ve giysiler çıktı.Bazı vatandaşlar, şüpheli çantanın fünyeyle patlatılması anını meraklı bakışlarla çevredeki binalardan pencereden izledikleri görüldü.