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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Güngören’de şüpheli bavul alarmı Video

Güngören’de şüpheli bavul alarmı Video

Bavullardan görüntü

Polis Merkezi Bomba İmha Uzmanı Uzaktan Kumanda Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri 

-Güvenlik şeridi çekilmesi
-Bomba imha uzmanının fünye yerleştirmesi
-Bavulun fünye ile patlatılması
-Bavuldan çıkan elbiseler
-Diğer detaylar

( İSTANBUL ) İstanbul

– Güngören’de bir aracın arkasına bırakılan iki tane bavul, bomba paniğine neden oldu. Bomba imha uzmanı tarafından uzaktan fünye ile patlatılan iki bavuldan kıyafet çıktı.Olay, sabah saatlerinde Güngören Nafiz Gürman Mahallesi Lale Bahçe sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan bir otomobilin arkasına bırakılan bavulu gören vatandaşlar bomba olabileceği şüphesiyle durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, sokağın iki tarafına da güvenlik şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı. Binaların balkonuna çıkarak müdahaleyi izleyenleri polis ekipleri sık sık içeri girmeleri konusunda uyardı. Olay yerine gelen özel kıyafetli bomba imha uzmanı, iki bavulu uzaktan kumandalı fünye ile kontrollü olarak patlattı. Parçalanan bavulların içerisinden kıyafet çıkarken, bavul incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.
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