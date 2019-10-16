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16 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Güngören’de silahlı çatışmada ağır yaralanan genç yaşamını yitirdi

Güngören’de silahlı çatışmada ağır yaralanan genç yaşamını yitirdi

ARŞİV-

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Güvenlik Önlemi Silahlı Çatışma Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Ölüm Haberi 


- Güngören’de iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan silahlı çatışmada ağır yaralanan Gökhan Osman, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yaralanan diğer iki kişinin tedavisi sürüyor. Olay, dün saat 23.00 sıralarında Güngören Merkez Mahallesi, Zeynep Kamil Caddesi üzerinde yaşanmıştı. İddiaya göre, cadde üzerinde karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle silahlı çatışma yaşanmış ve çatışma sırasında kahvehaneye kurşunlar isabet etmişti. Gökhan Osman, ağır yaralanırken Güney B., ve çatışma sırasında kahvede oyun oynayan Osman S., yaralanmıştı. Çatışmayı gören vatandaşların haber verilmesiyle, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etmişti. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Gökhan Osman ve Güney B., Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine Osman S., ise Bağcılar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan ve hastanede tedavisi süren Gökhan Osman yaşamını yitirdi. Gencin ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipler, güvenlik kameraları üzerinde çalışma yaparak şahısların kimliklerini belirlemeye çalıştı. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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