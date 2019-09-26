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26 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Güngören’de parklarda kalan vatandaşlar havadan görüntülendi

Güngören’de parklarda kalan vatandaşlar havadan görüntülendi

drone görüntüsü

( İSTANBUL )- Vatandaşlar gecede parklarda kalmaya devam etti İSTANBUL

Deprem Kalaba Alabalık 


- İstanbul’da meydana gelen depremin ardından vatandaşlar parklara akın etti. Güngören’de vatandaşlar gece olmasına rağmen parkta kalmaya devam ederken, parkta oluşan kalabalık ise drone ile havadan görüntülendi. İstanbul Silivri açıklarında gün içerisinde yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar korku içinde evlerinden, iş yerlerinden dışarıya çıkarak parklara ve bekleme alanlarında toplanmaya başlamıştı. Korkuyla evlerini terk eden vatandaşlar havanın kararmasına rağmen parklarda beklemeye devam etti. Gece olmasına rağmen beklemeye devam eden vatandaşların parkta oluşturduğu yoğunluk ise drone ile havadan görüntülendi.
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