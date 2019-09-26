Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Güngören'de lastikçi de ve kasapta deprem paniği kamerada

Güngören'de lastikçi de ve kasapta deprem paniği kamerada

DEPREM ANLARI

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Alışveriş Deprem Kamera Güvenlik Kamerası Deprem Paniği 


- Güngören’de bulunan bir lastikçide ve kasapta deprem sırasında yaşanan panik anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kasapta bulunan çalışanlar şoka girerken, lastikçide üst üste dizili olan lastiklerden biri yere düştüğü görülüyor. Silivri açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sırasında Güngören’de bulunan bir lastikçide ve kasap da panik yaşanan panik anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, lastikçi de, üst üste dizili olan lastiklerden birinin yere düşerken, bir vatandaş da dışarı doğru koştuğu görülüyor. Kasap da ise, içeride alışveriş yapan bir kişi panik halde dışarı çıkıyor. İçeri de bulunan diğer kişilerde şoka girmiş bir şekilde olduğu yerde kalıyor. Şoku üstünden atlatan çalışanlar daha sonra koşarak dışarı çıkıyor. (ZA-
İlgili Foto Galeriler
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
Depremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su BastıDepremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su Bastı
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Star Wars Güç Uyanıyor'un Özel GösterimiStar Wars Güç Uyanıyor'un Özel Gösterimi
Pascal Nouma böyle görüntülendiPascal Nouma böyle görüntülendi
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı