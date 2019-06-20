Güngören’de iş yeri dumanlar içinde kaldı

-itfaiye ekiplerinin çalışmasından görüntü

-sağlık ekiplerinden görüntü

-vatandaş ile röp.



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Güngören'de 4 katlı bir iş merkezinde çıkan yangın korkuttu. Yangın, saat 07.30 sularında Güngören Caddesi üzerindeki 4 katlı bir tekstil atölyesinin son katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, tekstil makinelerinin bulunduğu katta henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı.

Yangını fark eden güvenlik görevlisi, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine Bağcılar ve Güngören’den itfaiye sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye, yangına müdahale ederek, kontrol altına aldı. Söndürme çalışmalarının ardından yapılan incelemede içeride kimsenin olmadığı tespit edilirken, iş yerinde maddi hasar oluştu. Paniğe kapılan iş merkezinin çalışanları endişe içinde söndürme çalışmalarını izledi. Yangınla ilgili inceleme sürerken, kesin çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak. (MT-ÖFA

