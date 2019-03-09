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09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Güngören’de iki apartmanın çatısı alev alev böyle yandı Haberi

Güngören’de iki apartmanın çatısı alev alev böyle yandı Haberi

Yangından görüntü

Kırköy Oksijen Tüpü Oksijen Gaz Maskesi Trol 

-Çatıdaki itfaiye ekiplerinden görüntü
-Sokaktan ve araçlardan görüntü
-Röportajlar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Göngören Akıncılar Mahallesi’nde yan yana olan 5 katlı iki apartmanın çatısı alev alev yandı. Göngören Akıncılar Mahallesi Öğretici Sokak’ta bulunan bir apartmanın çatısından dumanlar yükselmeye başladı.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın apartmanın tüm çatısını sardı. Bitişiğinde bulunan apartmana da sıçrayan alevler giderek büyüdü. Olayın itfaiye ekiplerine haber verilmesinin ardından Güngören, Bakırköy, Bağcılar ve Kocasinan itfaiye ekipleri 5 katlı iki apartmanın çatısında devam eden yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Binaya gaz maskesi ve oksijen tüpü takarak giren bazı itfaiye erleri de dairelerde mahsur kalan vatandaş olup olmadığını kontrol etti. Çatısı yanan bina sakinleri büyük panik yaşarken, yangın sırasında evinde olan bazı vatandaşlar ses duyduklarını ve hemen binayı boşalttıklarını söyledi.

Yangını apartman sakinlerine ve itfaiyeye haber verenlerden biri olan sokak esnafı Hüseyin Karabağ, “Çatıda ufak bir duman gördük. Yangın olabilir diye itfaiyeye haber verdik, binada oturan insanları uyardık. Rüzgarla beraber yangın büyüdü.3-4 apartmanın çatısını sardı. Bildiğim kadarıyla yaralı yok.” dedi.

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