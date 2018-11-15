- Güngören’de çökme riski bulunan bina boşaltıldı

-vatandaşlardan görüntü

-zabıta ve itfaiye şerit çekerkeng örüntü

-binadan görüntü

-sokaktan görüntü

-yanında bulunan kuran kursunun tabelasından görüntü

-detaylar



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İstanbul Güngören’de, içinde Suriyeli ailelerin yaşadığı 6 katlı bir bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı. Belediye ekipleri tarafından mühürlenen binanın çevresine güvenlik şeridi çekildi. Alınan bilgiye göre, Güngören Haznedar Mahallesindeki 6 katlı bir binanın arka tarafındaki bodrum tablasında çökme meydana geldi. Yaşanan olayın ardından binanın çökme riski nedeniyle içinde yaşayan Suriyeli aileler tahliye edildi. Olay yerine gelen ekipler herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için bina çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Bodrum tabyasında yaşanan göçük nedeniyle itfaiye ekipleri araştırma yaptıktan sonra bölgeden ayrıldı. Boşaltılan binanı daha önce belediye tarafından mühürlendiği öğrenildi. Binanın tehlike saçtığını dile getiren mahalle sakini Oğuz İşcan, “Yaklaşık 30 senelik bir bina bu, bugün tabya üzerinde bir çökme oldu. Zaten binanın geneline bakıldığında tahrip olmuş bir bina, birkaç Suriyeli ailenin olduğunu biliyorum. Diğer daireleri boş. Hayati tehlikesi var, şuan bulunduğumuz yoldan insanlar geçmekte, çocuklar oynuyor, arabalar park ediyor. Buranın herhangi bir şekilde yıkılması, olası bir depremde yıkılması, bizim de canımızı yakacaktır. Daha önce belediye tarafından boşaltılmıştı, ancak özellikle Suriyeliler yerleşiyorlar” dedi.

(MT-

