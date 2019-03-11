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11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
-Güngören’de çatıda çıkan yangın korkuttu

-Güngören’de çatıda çıkan yangın korkuttu

itfaiye ekiplerinden görüntü

İzolasyon Malzemesi Bild Uttu Trol 

-soğutma çalışmalarından görüntü
-vatanadaşlardan görnütü
-genel ve detay görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Güngören'de 5 katlı bir evin çatısında tadilat yapıldığı sırada yangın çıktı. Panik oluşturan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, akşam saatlerinden Güngören Güneştepe Mahallesi Konak Sokaktaki 5 katlı binanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin çatısında izolasyon malzemesi ile tadilat yapıldığı sırada yangın çıktı. Alevlerin çatıdan yükselmesiyle çalışanlar durumu 112 Acil Servise bildirdi. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle vatandaşlar panik yaşadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Kimsenin yaralanmadığı yangında binanın çatısında hasar meydana geldi. (MT- ÖY-
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