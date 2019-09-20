Güngören'de çatı yangını - İSTANBUL Haberi

- Yangın anına dair vatandaş kamerası görüntüleri - İtfaiye ekiplerinden görüntülerGüngören'de çatı yangınıİSTANBUL (AA) - Güngören'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Güven Mahallesi Bayındır Sokak'ta 5 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Yangın, Güngören ve Bakırköy'den gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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