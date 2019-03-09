Güngören’de çatı yangını - İSTANBUL Haberi

- Olay yerinden görüntüler - Bir binanın çatısında başlayan ve bitişikteki binaya da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldüİSTANBUL (AA) - Güngören’de bir binanın çatısında çıkan ve bitişiğindeki apartmana da sıçrayan yangın, hasara neden oldu.Alınan bilgiye göre, Akıncılar Mahallesi İnönü Caddesi üzerindeki 6 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Alevler kısa sürede büyüdü ve bitişikteki binanın çatısına sıçradı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, iki bina tedbir amacıyla boşaltıldı.İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu her iki apartmanda maddi hasar oluştu.
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