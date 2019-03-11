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11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Güngören'de çatı yangını - İSTANBUL

Güngören'de çatı yangını - İSTANBUL

- Olay yerinden görüntülerGüngören'de çatı yangınıİSTANBUL (AA) - Güngören'de bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Güneştepe Mahallesi Konak Sokağı'nda tadilat yapılan 5 katlı binanın çatısındaki izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, çatıda maddi hasar oluştu.Yetkililer, yangının çatı izolasyonunda kullanılan malzeme ve ekipmanlardan kaynaklandığını belirtti.

Çatı Yangını 

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