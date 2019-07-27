Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Güneydoğu'nun en tehlikeli hırsızlık çetesine dev operasyon Haberi

Güneydoğu'nun en tehlikeli hırsızlık çetesine dev operasyon Haberi

jandarmadan görüntü

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Polis Jandarma Akalan Hırsızlık Çetesi Hırsız 


- Güneydoğu'nun farklı bölgelerinde bir çok hırsızlık olaylarına karıştıkları belirlenen hırsızlık şebekelerine yönelik jandarma tarafından dev bir operasyon başlatıldı. Gaziantep ve Şanlıurfa'da bir çok hırsızlık olayına karışan çete üyelerine yönelik Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı KOM Şubesi ve Nizip Jandarma komutanlığı tarafından dev bir operasyon başlatıldı. Operasyonda polis ile jandarma ekipleri tarafından defalarca kıstırılan ve ateş açarak kaçmayı başaran çete üyelerinden 2'sinin yakalandığı, diğerlerinin yakalanması için operasyonun sürdüğü öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Süleyman Soylu Muş'ta Mehmetçik'le BayramlaştıSüleyman Soylu Muş'ta Mehmetçik'le Bayramlaştı
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı