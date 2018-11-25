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25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'den İHA’ya birincilik ödülü

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'den İHA’ya birincilik ödülü

Törene katılanlar

Yarış Televizyon Muhabir Bıçak Sırtı Çalışan Gazeteciler 

-Veysi İpek’in konuşması
-Aydın Yorat’ın ödül alması
-Aydın Yorat’ın konuşması
-Ödül dağıtımı
-Ödül alan fotoğraf

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC) tarafından bu yıl 33’ncüsü düzenlenen "Yılın Başarılı Gazetecileri" yarışmasında İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır muhabiri Aydın Yorat, "Ev yol ortasında kaldı" başlıklı haberiyle fotoğraf dalında birincilik ödülünü düzenlenen törenle aldı. Güneydoğu Gazeteciler Cemiyetinin bu yıl 33’ncüsünü düzenlediği ve sonuçlarını 24 Ekim’de açıkladığı “Yılın başarılı gazetecileri” yarışmasının ödülleri, düzenlenen törenle verildi.
Hilton Otel’de düzenlenen törene, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, GGC Başkanı Veysi İpek, FOX TV’den Fatih Portakal, Habertürk’ten Didem Arslan Yılmaz ve Muharrem Sarıkaya, NTV’den Mete Çubukçu ile Ankara ve İstanbul’dan çok sayıda gazeteci ve televizyoncu katıldı.
9 dalda 13 eserin ödüle layık görüldüğü yarışmada ayrıca 15 jüri özel ödülü verildi.
İHA Diyarbakır Muhabiri Aydın Yorat, “"Ev yol ortasında kaldı" başlıklı haberiyle fotoğraf dalındaki birincilik ödülünü Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi’nin elinden aldı. Programda GGC Başkanı Veysi İpek bölgede çalışan gazetecilerin yaşadıkları zorluklara dikkat çekerek, “Haberin bıçak sırtında alınabildiği bu coğrafyada sizlerle birlikte bir günlüğüne de olsa o stresten kurtulmuş olmanın sevincini paylaşıyoruz” dedi.
Yaptığı haber çalışmasıyla fotoğraf dalında birincilik ödülünü alan İHA Diyarbakır Muhabiri Aydın Yorat da, ödülü İHA Diyarbakır Bölge Müdürlüğü adına aldığını söyledi.

Ödül gecesinde, İHA’nın yanı sıra TRT Wold, TRT Kurdî, Habertürk, NTV, FOX TV, DHA, CNN Türk, Rudaw, K24, Waar Tv ve Sabah Gazetesi’ne ödül verildi.
Ödül törenin ardından gece yemekle devam etti.
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