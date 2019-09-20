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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Güneydoğu'daki STK'lerden Diyarbakır annelerine destek - BATMAN

Güneydoğu'daki STK'lerden Diyarbakır annelerine destek - BATMAN

- KADEM - Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Batman Temsilcisi Adile Gürbüz'ün basın açıklamasını okumasıSTK’lardan terör mağduru annelere destek - Batman ’da Çocukları PKK tarafından dağa kaçırılan ve HDP'nin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan annelere STK'lardan destek geldiBATMAN(AA) - Batman 'da sivil toplum kuruluşları (STK) öncülüğünde Diyarbakır’da Terör Örgütü Pkk’ya evlatlarını kaptıran annelerin oturma eylemine destek vermek amacıyla basın açıklaması düzenlendi.
Cuma namazı çıkışı Kudret Camisi önünde yapılan basın açıklamasına STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Basın açıklamasını okuyan Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Batman İl Temsilcisi Av Adile Gürbüz, ‘’Diyarbakırlı Hacire Akar’ın ‘evladımı istiyorum’ diyerek HDP Diyarbakır İl Binası önünde başlattığı eylemden kısa süre sonra oğluna kavuşması, bir annenin haklı mücadelesinin neleri beraberinde getireceğini herkese gösterdi.Hacire Ana’dan kısa süre sonra ise Fevziye Çetinkaya, Remziye Akkoyun, Ayşegül Biçer’in oturma eylemine başladığı o binanın önünde bugün yani eylemlerin 18. Gününde 42 aile çocuklarına kavuşmayı bekliyor. Terörün kara yüzünü yakından bilen, acısını derinden yaşayan halkımızın içinden böylesine cesur ve kararlı annelerin, babaların, eşlerin, kardeşlerin çıkması bizleri barış ve kardeşliğin tesisi için ümitvar kılmıştır.’’ diyen Gürbüz sözlerini şöyle sürdürdü:‘’18 gündür devam eden bu eylemlere, teröre iltisaklı veya sessiz kalmayı seçen bir kesim kör - sağır - dilsiz kalsa da, inkar edilemez gerçekleri yaşayanlar bizzat anlatıyor. Bu sesleri duymamak mümkün mü? Terör örgütü tarafından kaçırılan evladına kavuşmak için bekleyen bir baba ‘Mardin’de çift Türk Bayrağı takıyorum. Korkmuyorum. Çocuğumu getirsinler. Gelsinler. Bir gün öleceğim bari şerefimle ölürüm’ diye haykırıyor. Terör örgütünün kandırdığı oğlunun geri dönmesini isteyen annenin, desteğe gelen bir şehit askerin annesine ‘sana bakacak yüzüm yok, beni affet ne olur’ diye sarılması yüreklerimizi yakıyor. Biliyoruz ki ailemiz kutsal, annelerimiz cesur ve fedakar! Anneler başta olmak üzere ailelerin eli kanlı terör örgütüne ve destekçilerine karşı yükselen isyanı, içten ve samimidir. Annelerin ve ailelerin çocuklarına kavuşmak için cesur yürekleriyle başlattığı bu eyleme kayıtsız kalamayız.’’18 yaşından küçük çocukların dahi türlü hilelerle terör örgütü PKK’ya katılmasına sebep olan yolları gördüklerini belirten Gürbüz,’’ Hak ile batılın mücadelesinde Batman halkımızdan aldığımız güçle Batman Sivil Toplum Kuruluşları olarak: barışın, kardeşliğin ve yarınlarımızın inşası için meydanlarda olduğumuzu bir kez daha haykırıyoruz. Ailesinden koparılan her bir çocuk ve genç evine dönünceye kadar, terörle daha fazla insanımızı yitirmemek için bu sürecin doğrudan takipçisi olacağımızı Batman ’dan tüm Türkiye ve Dünya kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.’’ dedi.

Küçük Çocuk Terör Mağduru Basın Açıklaması Oturma Eylemi Terör Örgütü 

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