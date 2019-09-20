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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Güneydoğu'daki STK'lardan Diyarbakır annelerine destek - ŞIRNAK

Güneydoğu'daki STK'lardan Diyarbakır annelerine destek - ŞIRNAK

- Etkinliğe katılan Şırnak lı anneler - Pankartlardan görüntü - Memursen İl Başkanı Abdullah Çatı'nın konuşması - Grubun slogan atmasıGüneydoğu'daki STK'lerden Diyarbakır annelerine destek - Şırnak , Batman, Siirt ve Mardin'deki bazı sivil toplum kuruluşları, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek açıklaması yaptı - Şırnak Memur - Sen İl Başkanı Abdullah Çatı: - "Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerimiz, sizlerin gözyaşı bizim gözyaşımızdır. Bu eylem, zulme başkaldırıdır. Onların yanındayız, yaşadıkları acıyı hissediyoruz, mücadelelerine ortak olduğumuzu buradan haykırıyoruz"DİYARBAKIR (AA) - Dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı önünde sürdürdüğü oturma eylemine, Şırnak , Batman, Siirt ve Mardin'deki bazı sivil toplum kuruluşları yaptıkları açıklamalarla destek verdi.Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle 3 Eylül'de sorumlu tuttukları HDP'nin il binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemi devam ediyor. Şırnak 'ta Memur - Sen öncülüğünde Şehr - i Nuh Şehir Platformu tarafından " Şırnak teröre karşı tek yürek, tek ses" sloganıyla basın açıklaması yapıldı.Yeni Mahalledeki Geylani Camisi avlusunda bir araya gelen 24 sivil toplum kuruluşunun temsilcileri ve üyeleri, ellerinde Türk bayrakları ve "Teröre geçit yok" yazılı dövizler taşıdı, "Annelere selam, direnişe devam", "Kahrolsun PKK", "Teröre karşı omuz omuza" sloganları attı.Grup adına konuşan Memur - Sen İl Başkanı Abdullah Çatı, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelere destek olmak, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör saldırısında 7 sivilin katledilmesine tepki göstermek için toplandıklarını belirterek şöyle devam etti:"PKK terör örgütünün katliamlarını lanetliyoruz. Diyarbakır'da analarımızın, yürekleri dağlayan feryatlarını dindirmek, yeni bir tarih yazmak ve safları sıklaştırmak için omuz omuzayız. Yaşama hakkımızı haykırmak, insanlık onurunu korumak için buradayız. Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerimiz, sizlerin gözyaşı bizim gözyaşımızdır. Bu eylem, zulme başkaldırıdır. Yıllardır sessiz bir çığlık vardı, o çığlık artık patlama noktasına geldi. Anneler artık seslerini duyurmak istiyor. Onların yanındayız, yaşadıkları acıyı hissediyoruz, mücadelelerine ortak olduğumuzu buradan haykırıyoruz. Yakın zamanda Hacire anne gibi onların da yüzü gülecek. Bunun ümidiyle dua ediyoruz. Cesaretiyle bir çığır açan annelerin ellerinden öpüyoruz."Terör ve şiddetin en fazla bölge halkına zarar verdiğine işaret eden Çatı, PKK'lı teröristlerin çukur saldırılarında yaşanan mağduriyetlere değindi. Çatı, terör örgütlerinin eylemlerini şiddetle kınadıklarını ve lanetlediklerini dile getirdi.

Sivil Toplum Kuruluşu Terör Saldırısı Basın Açıklaması Oturma Eylemi Terör Örgütü 

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