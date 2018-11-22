Güneydoğu'da ulaşıma sis engeli - ŞANLIURFA

- Şanlıurfa 'da sisin etkili olduğu bölgelerden detayGüneydoğu'da ulaşıma sis engeli - Şanlıurfa 'da sabah erken saatlerinden itibaren özellikle kentin yüksek bölgelerinde sis etkisini gösterdiŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'da etkili olan sis, ulaşımda aksamalara neden oluyor. Şanlıurfa 'da sabah erken saatlerde özellikle kentin yüksek bölgelerinde etkisini gösteren sis nedeniylesürücüler zor anlar yaşadı.Görüş mesafesinin yer yer 40 metreye kadar düştüğü kentte, hava sıcaklığı da 13 derece ölçüldü.Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.