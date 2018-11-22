Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Güneydoğu'da ulaşıma sis engeli - ŞANLIURFA

Güneydoğu'da ulaşıma sis engeli - ŞANLIURFA

- Şanlıurfa 'da sisin etkili olduğu bölgelerden detayGüneydoğu'da ulaşıma sis engeli - Şanlıurfa 'da sabah erken saatlerinden itibaren özellikle kentin yüksek bölgelerinde sis etkisini gösterdiŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'da etkili olan sis, ulaşımda aksamalara neden oluyor. Şanlıurfa 'da sabah erken saatlerde özellikle kentin yüksek bölgelerinde etkisini gösteren sis nedeniylesürücüler zor anlar yaşadı.Görüş mesafesinin yer yer 40 metreye kadar düştüğü kentte, hava sıcaklığı da 13 derece ölçüldü.Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

Hava Sıcaklığı 

İlgili Foto Galeriler
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Şemdinli Şehitleri Memleketlerine UğurlandıŞemdinli Şehitleri Memleketlerine Uğurlandı
Saat 09:05'te tüm yurtta hayat durdu...Saat 09:05'te tüm yurtta hayat durdu...
Cumhuriyet 95 Yaşında! Anıtkabirde Atatürke Sevgi SeliCumhuriyet 95 Yaşında! Anıtkabirde Atatürke Sevgi Seli
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı