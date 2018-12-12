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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Güneydoğu'da sis ve yağmur - ŞANLIURFA

Güneydoğu'da sis ve yağmur - ŞANLIURFA

- Sis görüntüsü - Caddelerde yağmurda giden araçlar - Yolda yürüyen vatandaşlar - Su birikintisi - Su birikintisini atmaya çalışan esnafGAZİANTEP (AA) - Şanlıurfa , Kahramanmaraş ve Adıyaman'da yağmur ve sis etkili oldu. Şanlıurfa 'da birkaç gündür etkili olan yağmur ardından oluşan sis, yer yer etkisini sürdürüyor.Siverek, Hilvan ve Karaköprü ilçelerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.Hava sıcaklığının 9 derece civarında ölçüldüğü kent merkezi ve bazı ilçelerinde yağmur zaman zaman etkili oluyor.Yağmur nedeniyle caddelerdeki araç trafiğinin ışıklarını yakarak yavaşladığı görüldü.
Yağışların kent genelinde yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor. - Kahramanmaraş

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