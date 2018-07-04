Güneydoğu'da sıcak hava etkili oldu - ADIYAMAN

- Kentten genel görüntü - Havuzda serinleyen çocuklardan görüntü - Parklarda bulunan ağaç gölgesinde serinleyen yaşlı vatandaşlarGüneydoğu'da sıcak hava etkili oldu - Adıyaman Adıyaman 'da hava sıcaklığının 40 dereceyi bulması nedeniyle vatandaşlar, serinlemek için Demokrasi Parkı içerisinde bulunan ağaç gölgelerini tercih etti.Sıcaklıktan bunalan çocuklar da kentteki süs havuzlarında hem serinledi hem de oyunlar oynayarak eğlenceli vakit geçirdi.12 yaşındaki Muhammed Çelik, hava sıcak olduğu için havuzda güzel vakit geçirdiğini söyledi.
Vatandaşlardan Ahmet Yılmaz ise havanın çok sıcak olmasından dolayı parklardaki ağaç gölgesinde vakit geçirdiğini kaydetti.