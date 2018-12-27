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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Güneydoğu'da sağanak (2) - GAZİANTEP

Güneydoğu'da sağanak (2) - GAZİANTEP

- Güneydoğu'da sağanak - Su altında kalan mısır tarlasından detay görüntüler - Vatandaşların suyu tahliye etmesi - Sudan çıkarılan köstebeğin detay görüntüleri - Mahalle sakini Mustafa Aydeniz'in konuşması - Şanlıurfa 'nın Suruç ilçesinin Bilge Mahallesi'nde suyun içinde kalan köstebek vatandaşlar tarafından kurtarıldıGAZİANTEP (AA) - Şanlıurfa 'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kent genelinde etkili olan sağanak merkez ile Suruç ilçesindeki bazı mahallerde taşkına yol açtı. Suruç'a 30 kilometre uzaklıktaki Bilge ile Dumlukuyu Mahallesi'nde sağanak nedeniyle biriken sular bazı evlere girdi, mısır tarlası su altında kaldı.Bilge Mahallesi'nde biriken suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalışanlar, suyun içinde buldukları köstebeği kurtararak doğal yaşam alanına bıraktı.Mahalle sakini Mustafa Aydeniz, yağış nedeniyle ekinlerinin ve evlerinin zarar gördüğünü belirterek, yetkililerden yardım talep etti.Merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Akçamescit Mahallesi'nde de tahliye kanalındaki yağmur sularının taşması üzerine bazı ekili tarlalar su altında kaldı.

Mısır Doğal Yaşam Alanı Bulduk Irak Mısır Tarlası 

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