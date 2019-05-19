Güneydoğu’da 19 Mayıs kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu Haberi



- 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100. yılı tüm yurtta olduğu gibi Güneydoğu’da da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Diyarbakır Diyarbakır’da, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100. yılı kapsamında valilik önünde tören düzenlendi.

Törene Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, AK Parti milletvekili Ebubekir Bal, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, vali yardımcıları, kaymakamlar, kamu kuruluşlarının müdürleri, gaziler, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir günün anlam ve önemine dair konuşmasıyla devam etti. Törende daha sonra Yenişehir ve Kayapınar Halk Eğitim Merkezleri tarafından halk oyunları gösterisi sergilendi. Kutlamalarda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları tarafından akrobasi gösterisi gerçekleştirildi.

Kutlamalar, kentte ulusal ve uluslararası dereceler kazanmış sporcuların motorize polis ekipleri ile konvoy yapmasıyla sona erdi. Mardin Mardin’de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100. Yılı kapsamında Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi.

Törene, Mardin Valisi Mustafa Yaman, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Fedai Ünsal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Vekili Yaşar Mecan, Artuklu Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı, Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir ve kurum müdürleri, vatandaşlar ve davetliler katıldı.

Hükümet konağı önünde Atatürk anıtına çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından tören Artuklu Spor Salonu’nda devam etti. Buradaki törende konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Hadi Çomaktekin, gençlerin bayramını kutladı. Ulu önder Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyetini, Türk gençliğin emanet ettiğini kaydeden Çomaktekin, “Türk gençliği bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da atasının emanetine cumhuriyete sahip çıkacak, çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarılması için üzerine düşen görevi yerine getirecektir” dedi.

Spor salonunda düzenlenen törenlerde öğrenciler günün anlam ve önemini belirten şiirler okurken halk oyunları ve Türk bayraklı dövüş sporu gösterileri büyük alkış aldı. Siirt Siirt’teki ilk tören, Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk anıtına, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından çelenk sunulması ile başladı.

Şehitlerin anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde göndere bayrak çekilmesinin ardından, buradaki tören son buldu. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları için daha sonra eski Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi.

Törene, Vali Ali Fuat Atik, İl Jandarma Komutanı Hüseyin Hilmi Atabay, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, kamu kurum ve kuruluşların müdürleri, askeri, erkan ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Buradaki tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ardından kutlama programında, öğrenciler şiir okudu. Daha sonra yapılan judo gösterileri büyük bir beğeni ile izlendi. Tören, değişik branşlarda derece yapan sporculara ödül verilmesi ile sona erdi. Şırnak Valilik bahçesinde çelenk sunma töreniyle başlayan etkinlikler daha sonra Şehir Stadı’nda protokol üyelerinin ve halkın katılımıyla devam etti. Şehir Stadı’nda düzenlenen programa Vali Mehmet Aktaş´ın yanı sıra, 23. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, Vali Yardımcısı Tayfur Elbasan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, askeri erkan, emniyet mensupları, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler de katıldı.

Program, saygı duruşu ve istiklal marşının ardından çeşitli okullarda öğrenim gören öğrenciler tarafından sergilenen gösteri ve etkinliklerle devam etti. Coşkuyla sergilenen etkinliklerde protokol üyelerinin ve vatandaşların yer yer öğrencilere eşlik ettiği de görüldü.

Programda son olarak okullar arasında yapılan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı konulu resim, kompozisyon ve şiir yarışmalarında spor müsabakalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle program sona erdi.

