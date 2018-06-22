Güney Sudan'daki barış çabaları (1) - ADDİS ABABA

: - Liderlerin toplantıya gelmesi - Toplantıdan detaylar - Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in konuşması - Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed 'in konuşmasıGüney Sudan barış görüşmelerine öncülük eden Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesine (IGAD) üye ülkelerin liderleri, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa 'da olağanüstü toplandı. Toplantıya Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Komiseri Smail Chergui, Ortak İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Başkanı, eski Botsvana Devlet Başkanı Festus Mogae, Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ve Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed katıldı.