Güney Marmara'da kar yağışı etkili oldu...Gönen, Bandırma ve Erdek'in yüksek kesimleri beyaza büründü İzle



- Güney Marmara'da sabaha karşı başlayan kar yağışı etkili oldu. Bandırma, Erdek ve Gönen ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle vatandaşlar beyaz örtüye uyandı. Balıkesir'in Erdek, Bandırma ve Gönen ilçelerinde sabaha karşı başlayan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü. Gönen'in Fındıklı kırsal mahallesi ile Erdek'in Turanlar kırsal mahallesi civarında kar yağışı etkili oldu. Özellikle Erdek'in Turanlar ve Ocaklar kısmında ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşansa da kar yağışı dolayısıyla bir olumsuzluk yaşanmadı.

