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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Güney Kore'de İlkokulda Yangın: 2 Yaralı

- Güney Kore'de İlkokulda Yangın: 2 Yaralı

Yangın görüntüleri

( SEUL ) - Guney Kore'de ilkokulda yangın: 2 yaralı SEUL

Hastane Okul Binası Öğretmenler Öğretmen Başkent 


- Güney Kore'nin başkenti Seul'de 5 katlı bir ilkokul binasında çıkan yangında 2 öğretmen yaralandı. Güney Kore'nin başkenti Seul'ün Eunpyeong-gu ilçesinde Eunmyeong İlkokulunda yangın çıktı. İtfaiyeden yapılan açıklamada, okulun girişinde bir arabada yangın çıktığı, alevlerin daha sonra 5 katlı okul binasına sıçradığı belirtildi. Okulda bulunan 116 öğrenci ve 9 öğretmen tahliye edildi. Beşinci katta bulunan 2 öğretmen de itfaiye tarafından tahliye edildi. Dumandan etkilenerek solunum zorluğu çeken öğretmenler hastaneye kaldırıldı. Yangının nedenini saptamak için soruşturma başlatıldı.
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