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22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde yangın Video

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde yangın Video

- Helikopter destekli yangın söndürme çalışmaları - Yükselen alevlerLEFKOŞA (AA) - Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin batı bölgesinde bulunan Pirgo köyü ve civar köylerde başlayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.Rum yönetimi, 50 itfaiye aracı, helikopter ve iş makinaları ile yangına müdahale ederken, havanın kararması ve rüzgarın da etkisiyle yangın ilerlediği belirtildi.Rum yönetiminin destek istediği İsrail'in sabah saatlerinde üç yangın söndürme uçağı göndereceği öğrenildi.KKTC Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada ise yangının KKTC topraklarına sıçrama ihtimaline karşı bölgeye asker, polis, itfaiye ve sivil savunma ekiplerinin sevk edilerek tedbir alındığı bildirildi.

İtfaiye Aracı İsrail Helikopter Yangına Müdahale Sivil Savunma 

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