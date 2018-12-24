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24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Güney Ege Bölgesi Otelleri yılbaşı gecesi için hazır

Güney Ege Bölgesi Otelleri yılbaşı gecesi için hazır

Otel görüntü

İngiltere Yabancı Turist Yılbaşı Yılbaşı Gecesi Yeni Yıl 

-sokak
-GETOB Başkanı röp.

( MUĞLA ) - MUĞLA

- Güney Ege Bölgesi’nde yer alan oteller yaptıkları özel programlarla yılbaşı gecesi için hazır. Yerli ve yabancı turistlerin gözde tatil beldeleri olan Dalaman, Datça, Köyceğiz, Ortaca ve Marmaris’te yer alan oteller hazırladıkları özel programlarla yılbaşı gecesi misafirlerini ağırlamayı bekliyor. Konuyla İlgili konuşan GETOB Başkanı Bülent Bülbüloğlu: “Bölgemizdeki oteller yılbaşı için hazır. Tüm Türkiye’yi bölgemize bekliyoruz.” dedi.
Güney Ege Bölgesi’nde yer alan oteller yeni yıl için hazır. Dalaman, Datça, Köyceğiz, Ortaca ve Marmaris gibi gözde tatil merkezlerindeki oteller hazırladıkları özel programlarla yeni yılı karşılayacak. Yerli ve yabancı turistleri ağırlayacak olan oteller yılbaşı gecesi geri sayıma başladı.
Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu konuyla ilgili İHA’ya açıklamalarda bulundu. Bölgedeki otellerin yılbaşı gecesi için hazır olduklarını belirten Bülbüloğlu: “Aralık ayında bölgemiz ciddi anlamda hareketlendi. Hem yurtiçi hem de yurtdışından misafirlerimiz var. Dolayısıyla 31.12 2018 tarihinde de bölgemizde açık olan program yapan otellerimiz mevcut. Özellikle Marmaris’te büyük tur operatörlerinin ya da iç pazarı yöneten acentaların da partner olduğu programlar mevcut. Bütün Türkiye’yi bekliyoruz. Bunun yanı sıra Marmaris’te Yeni Yıl Festivali var. Festival bölgemize hareketlilik katıyor. İngiltere’nin büyük tur operatörlerinden biri bu sene paket satışına başladı.
Aralık ayı için satışlar devam ediyor. Hala otellerimizde İngiliz misafirlerimiz mevcut. İngiliz misafirlerimiz özellikle ayın 20’sinden sonra yoğun bir şekilde giriş yapmaya başladılar. Yılbaşı bölgemizde yerli ve yabancı misafirlerimiz ile dolu dolu geçecek.” dedi.
(RT-İK)
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