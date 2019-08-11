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11 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
- Güney California’da yaşayan Türkler, bayram namazında bir araya geldi

- Güney California’da yaşayan Türkler, bayram namazında bir araya geldi

kur'an tilaveti

Kur'an İslamiyet Bayram Namazı Bayramlaşma Cami Bahçesi 

-vaaz
-bayram namazı
-hutbe
-bayramlaşma
-kahvaltı
-Suat Tazegül
-detay

( CALİFORNİA ) CALİFORNİA

- ABD’nin Los Angeles şehrindeki Müslümanlar, Boğaziçi Camisi’nde toplanarak bayramlaştı. ABD’nin Los Angeles şehrindeki Müslümanlar Garden Grove ilçesinde bulunan Boğaziçi Camisi’nde bir araya geldi. Bayram namazı öncesi gerçekleşen bayram programında önce Kur’an-ı Kerim okundu. Ardından caminin imamı Suat Tazegül cemaate kurbanın İslamiyet’te önemi üzerine bir konuşma yaptı. Kurbanın “Cenab-ı Hakka olan bir ibadet, verdiği bunca nimete bir şükür” anlamı taşıdığını söyleyen Tazegül, ayrıca kurbanın olan ve gelecek olan sıkıntılardan kalkmasına vesile olması niyeti ile kesildiğini ifade etti.
Sohbetin ardından tekbirlerle saf tutan Türk ve Amerikalılardan meydana gelen cemaat, birlikte Kurban Bayramı namazını kıldı. Namazın ardından toplu olarak bayramlaşan cemaat, cami bahçesinde kurulan kahvaltı sofrasında hep beraber kahvaltı etti. Bu esnada İhlas Haber Ajansı'na

konuşan Suat Tazegül, ABD gibi çok farklı din ve kültürlerin bir arada bulunduğu bir ülkede cemaat ile İslam’ı yaşamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Bugün İslam Dini’nin ikinci önemli bayramı olan Kurban Bayramı’nda buradaki bütün Müslüman kardeşlerimizle beraber bir araya geldik. Cenab-ı Allah bugünün yüzü suyu hürmetine bizi nice nice bayramlara ulaştırsın. Hep beraber bu ibadetlerimizi güzelce, kardeşçe İslam çatısı altında yapabilmeyi nasip eylesin” dedi.
Tazegül ayrıca tüm İslam aleminin bayramını kutladı. Cemaat kahvaltının ardından yakında bulunan Müslüman mezarlığını ziyaret etti.
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