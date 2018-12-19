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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Güney Afrika Kültür ve Sanat Bakanı Nathi Mthetwa - CAPE TOWN

Güney Afrika Kültür ve Sanat Bakanı Nathi Mthetwa - CAPE TOWN

- Güney Afrika Kültür ve Sanat Bakanı Nathi Mthetwa'nın Müslüman mezarlığını ziyaret etmesi - Mthetwa'nın Bo Kaap Mahallesi'ndeki bir insaşat hakkında bilgi alması - Mthetwa'nın konuşması - Mthetwa'nın Bo Kaap Mahallesi'ni ziyaret ederek buradaki Müslümanlarla bir araya gelmesi Güney Afrika lı bakandan Bo Kaap Mahallesi'ni koruma sözü - Güney Afrika Kültür ve Sanat Bakanı Nathi Mthetwa: - "Bo Kaap Mahallesi apartheide karşı verilen mücadelede Güney Afrika tarihinde sembolik bir öneme sahip ve mahallenin UNESCO dünya kültürel miras alanı ilan edilmesi için çalışma başlattık" - "Bu mahalle, sömürgecilik ve kölelik tarihi açısından dünya tarihinde önemli bir yere sahiptir. Burayı korumak için elimizden gelen her şeyi yapacağız"CAPE TOWN (AA) - Güney Afrika Kültür ve Sanat Bakanı Nathi Mthetwa, kentsel dönüşüm tehlikesi altındaki tarihi Bo Kaap Mahallesi sakinleri ile bir araya gelerek mahalleyi koruma sözü verdi.Bakan Mthetwa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bo Kaap Mahallesi apartheide (ırk ayrımcılığı) karşı verilen mücadelede Güney Afrika tarihinde sembolik bir öneme sahip ve mahallenin UNESCO dünya kültürel miras alanı ilan edilmesi için çalışma başlattık." ifadesini kullandı.Bo Kaap Mahallesi'nin tarihi ve kültürel geçmişine vurgu yapan Bakan Mthetwa, "Bu mahalle, sömürgecilik ve kölelik tarihi açısından dünya tarihinde önemli bir yere sahiptir. Burayı korumak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu.
Mahalledeki Güney Afrika 'nın ilk camisi olan Auwal Camisi'ni ve Ebubekir Efendinin mezarının bulunduğu Güney Afrika ’nın ilk Müslüman mezarlığını ziyaret eden Bakan Mthetwa, Bo Kaap’ın şehir merkezinde olması dolayısıyla dikkatleri üzerine çektiğini ve müteahhitlerin buraya yöneldiğini dile getirdi. Güney Afrika 'ya 1650'li yıllarda Hindistan, Endonezya ve Malezya'dan köle olarak getirilen Müslümanlar, 1750'lerde kurdukları Bo Kaap Mahallesi'nin tarihi ve dini dokusunu korumak için kentsel dönüşüme karşı mücadele ediyor.Cape Town Belediyesi gelir elde etmek için mahalle sınırlarında bulunan bazı arsaları müteahhitlere satarak mahallenin tarihi dokusuna uygun olmayan yüksek binaların yapılmasının önünü açıyor.

Salar Muhabir Kölelik 

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