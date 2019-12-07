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07 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Güneşli havayı fırsat bilenler Balıklıgöl'e akın etti

Güneşli havayı fırsat bilenler Balıklıgöl'e akın etti

vatandaşlardan görüntü

Ölümsüz Hafta Sonu Ziyaretçiler Güneşli Hava Kış Mevsimi 

-röportaj
-detay görüntüler

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, hafta sonu Balıklıgöl’e akın etti. Türkiye’nin dört bir yanında kış mevsimi dolayısıyla soğuk hava kendisini iyice hissettirirken Şanlıurfalılar ise güneşli havanın tadını çıkarıyor. Kentte, güneşli geçen hafta sonunu fırsata çevirenler ile il dışından gelen ziyaretçiler, Balıklıgöl’e akın etti. Vatandaşlar, sıcak havada Balıklara yem atarak hatıra fotoğrafları ile anı ölümsüzleştirdi. Şanlıurfa’yı ilk kez gören vatandaşlar Balıklıgöl'e hayran kaldıklarını belirterek, herkesin görmesi gerektiğini ifade etti.

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