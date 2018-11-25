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25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Güneşli hava hem vatandaşın hem de balıkçıların yüzünü güldürdü Haberi

Güneşli hava hem vatandaşın hem de balıkçıların yüzünü güldürdü Haberi

Balık tutan vatandaşlar

Kordon Hafta Sonu Tatil Günü Hafta Sonu Tatili Irak 

-Balıkçı teknelerinden görüntü
-Denizden ve vatandaşlardan detaylar

( İSTANBUL )- Arnavutköy’de vatandaşlar güzel havayı balık tutarak değerlendirdi- Karaburun’da balık keyfi İSTANBUL

- İstanbul

İstanbul Arnavutköy’de güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, oltalarıyla birlikte Karaburun sahilini doldurdu. Balıkçı teknelerinin de peş peşe çıktığı sahilde renkli görüntüler oluştu. İstanbul’da tatil gününü değerlendirmek isteyen vatandaşlar, kıyı kesimlerinde bulunan ilçeleri tercih etmeye başladı.
O ilçelerden birisi de Arnavutköy oldu. Karaburun sahil kıyısında güzel havanın tadını çıkarmak için yola çıkan vatandaşlar beraberinde getirdiği olta takımlarıyla balık tutarak dinlemeyi tercih etti. Bazı vatandaşlar kıyı kordonu boyunca yürüyüş yaparken bazıları ise denizi izledi. Aileleriyle gelenler ise hafta sonu tatilinin doyasıya tadını çıkardı. Güneşli havanın kıymetini bilen diğer bir kesim de balıkçılar oldu. Güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte balıkçılar tekneleriyle denize açıldı. Büyük küçük teknelerin hazırlıklarını tamamlayarak Karadeniz açıklarına ağlarını bıraktı..
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