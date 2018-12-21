Güneş tarlası, çiftçinin 'kamburunu' aldı - ANTALYA İzle
Güneş tarlası, çiftçinin "kamburunu" aldı - ANTALYA - Güneş tarlasından detay görüntüler - Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Murat Demir'in konuşması - Döşemealtı ilçesi Karaveliler Köyü Sulama Kooperatifi Başkanı Hasan Ali Koç'un konuşması - Karataş Köyü Sulama Kooperatifi Başkanı Kazım Tunç'un konuşması - Kovanlık Mahallesi Sulama Kooperatifi Başkanı İbrahim Kuşkonar'ın konuşması - Kovanlık Mahallesi Sulama Kooperatifi 2. Başkanı Süleyman Ünal'ın konuşmasıGüneş tarlası, çiftçinin "kamburunu" aldı - Turizmin başkenti olmasının yanı sıra önemli bir tarım kenti de olan Antalya 'da, büyükşehir belediyesinin kurduğu güneş tarlası ile elektrik gideri sıfırlanan çiftçinin sırtından önemli bir yük kalktı - Antalya Büyükşehir Belediyesinin Döşemealtı ilçesinde 33 bin metrekarelik alanda oluşturduğu güneş tarlası ile 8 bin 600 çiftçinin elektrik masrafı sıfıra indi - Aynı bölgede 46 bin metrekarelik alanda inşaatı devam eden güneş panellerinin ise ocak ayında hizmete girmesi bekleniyorANTALYA (AA) - HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Turizmin başkenti olmasının yanı sıra önemli bir tarım kenti de olan Antalya 'da, büyükşehir belediyesinin kurduğu güneş tarlası ile elektrik giderleri sıfırlanan binlerce çiftçinin sırtından önemli bir yük kalktı. Antalya 'da her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turiste hizmet veren güneş, son iki yıldır çiftçilerin yüzünü güldürüyor.Turizm kadar çok önemli bir tarım kenti de olan Antalya 'da, büyükşehir belediyesince Döşemealtı ilçesinde 33 bin metrekarelik alanda oluşturulan güneş tarlası, 8 bin 600 çiftçinin tarımsal üretimde en önemli harcama kalemlerinden biri olan elektrik giderini karşılıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Murat Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiftçinin tarımsal sulamada kullandığı elektriğin bedelini karşılamak için santral yaptıklarını söyledi.
Antalya 'nın önemli bir güneş potansiyeline sahip olduğunu dile getiren Demir, Başkan Menderes Türel'in liderliğinde, büyükşehir belediyesi olarak bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirdiklerini kaydetti. Yaklaşık 2 yıl önce inşaata başlayarak 33 bin metrekarelik bir alanda 2,02 megavatlık üretim kapasitesine sahip güneş tarlası kurduklarını anımsatan Demir, ilk üretimin geçen yıl başladığını ve 39 kooperatife bağlı çiftçilerin sulama sistemlerinde kullanılan elektrik giderlerinin yüzde 20'sinin karşılanarak 750 bin lira civarında ödeme yapıldığını belirtti. Bu yıl ise çiftçilerin elektrik giderlerinin tamamını güneş tarlası ile sağladıklarını anlatan Demir, "2018 yılında çiftçilerimizin kullandıkları elektriğin tamamını ödeyecek şekilde planlama yaptık, yıl sonu itibarıyla 6 milyon 300 bin lira ödeme gerçekleştireceğiz." dedi. Güneş tarlasından üretilen elektriği dağıtım şirketine verdiklerini ve bunun karşılığında aldıkları bedel ile çiftçilerin sulamada kullandıkları elektrik için ödeme yaptıklarını aktaran Demir, 8 bin 600 çiftçiye hitap ettiklerini bildirdi.Murat Demir, bu alanın dışında 46 bin metrekarelik yeni bir güneş tarlası inşaatının da devam ettiğini söyledi.
Bu alanda da 2,82 megavatlık bir üretim planladıklarını dile getiren Demir, yeni panellerin de ocak ayında hizmete gireceğini kaydetti. - Üretim ikiye katlandıHizmetten faydalanan Döşemealtı ilçesi Karaveliler Köyü Sulama Kooperatifi Başkanı Hasan Ali Koç, uygulamadan çok memnun kaldıklarını ifade etti. 12 ay boyunca sulama sistemini gerçekleştirebildiklerini aktaran Koç, "Elektrik ödemeleri için kooperatiflere 3 gün süre veriliyordu ancak tarımsal faaliyet bir büroya benzemez. Mahsul satılınca para kazanılır. Parayı ödeyemediğimiz için de mağdur oluyorduk. Şimdi enerjimi yıl başında tanımlanıyor, alacağımız miktarı biliyoruz ve buna göre çalışıyoruz." diye konuştu. Karataş Köyü Sulama Kooperatifi Başkanı Kazım Tunç da bahar döneminde mahsülü ektiklerini ve 10. ve 11. aylarda yetişen ürünü satabildiklerini söyledi.
Ürün satıldığı taktirde çiftçinin eline para geçtiğini anlatan Tunç, "Her ay para ödenmesi gerekiyor ama biz ödeyemiyorduk, borcumuz birikiyordu, icralık oluyorduk, gecikme faizi uygulanıyordu. Çok büyük sıkıntılar yaşıyorduk. Artık bu sıkıntıları yaşamıyoruz. 2017 yılında 20 dönüm yer eken çiftçimiz, bu yıl 40 dönüme çıkardı. Ürün arttı." değerlendirmesinde bulundu.Kovanlık Mahallesi Sulama Kooperatifi Başkanı İbrahim Kuşkonar da elektrik masraflarının ödenmesi ile 6 bin dönümlük yere ikinci ekim yapıldığını söyledi.
Artık çiftçilerin yüzünün gülmeye başladığını dile getiren Kuşkonar, "Gübre, yem fiyatlarına rağmen Başkanımız Menderes Türel'in sayesinde ayakta duruyoruz. Seçim öncesi elektrik masraflarını indirme vaadinde bulunmuştu ve seçim sonrası hemen gerçekleştirdi." diye konuştu. Kovanlık Mahallesi Sulama Kooperatifi 2. Başkanı Süleyman Ünal da desteklemeden dolayı üretim alanlarının ve mahsulün arttığını kaydetti.