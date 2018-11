Güneş bebeğin minik bedeni dünyada nadir görülen kanser türüyle mücadele ediyor İzle

--Baba Şerif Zevne röp

( İSTANBUL -ÖZEL)- Dünyada ender görülen kanser türüne yakalanan Güneş Bebek, yardım bekliyor- 23 aylık Güneş bebeğin babası yetkililerden yardım bekliyor İSTANBUL



- Türkiye’de 2’nci kez görülen baş ve boyun kanseri türüne yakalanan 23 aylık Güneş bebeğin babası Şerif Zevne, bu ay sonunda dördüncü kez ameliyata girecek olan kızı için yetkililerden maddi manevi yardım bekliyor. Dünyada 13 kişide, Türkiye’de ise sadece 2 kişide görülen infantin miksoid mezankimal tümörü 23 aylık Güneş bebeğin ağız içi yumuşak dokusunda rastlandı. Fatih’te bir devlet hastanesinde tedavi gören Güneş bebek ilk olarak 9 aylıkken operasyona alındı. Tümörün iyi huylu olduğu söylenmesi üzerine rahat bir nefes alan Zevne ailesi, hastalığın 10 ay sonra nüksetmesi üzerine tekrar harekete geçti. Toplamda 2 kez ağız kanseri için ameliyata giren Güneş bebekteki tümörün tamamı alınamadı. Bunun üzerine bir kez de ‘Trakeostomi’ ameliyatına alınan Güneş bebek, boğazına takılan küçük bir boru ile nefes almaya başladı.

Bu ayın sonunda gerçekleşecek olan ameliyata umutlarını bağlayan Zevne ailesi, hastalık sürecinde zor zamanlar geçiriyor. Baba Şerif Zevne’nin çalışmakta zorluk çektiği bu dönemde maddi zorluklar ailenin belini büküyor. Bu ameliyatın da başarısız olması halinde umutlarını yurt dışındaki tedavilere bağlayacak olan Zevne ailesi yetkililerden yardım bekliyor. “Türkiye’de 2'inci kez görülen bir kanser hastalığına yakalandı” Baba Şerif Zevne, 2 tane çocuğu olduğunu ifade ederek “23 aylık olan kızımda dünyanın 13'üncü vakası Türkiye’de 2'inci kez görülen bir kanser hastalığına yakalandı. Hastalığımızda 2 buçuk, 3 aydır tedavi görmekteyiz. 9 aylıkken bir ameliyat geçirdi. 9 aylıkken geçirdiği ameliyatta parçanın iyi huylu olduğu tanısı konmuştu. 9-10 ay sonra tekrarlanan rahatsızlığımızda parçanın kötü huylu olduğu ve dünyada 13'üncü kez görüldüğünü bize söylediler” dedi.

“Bu ayın sonunda tekrardan bir ameliyat gerçekleştirilecek” Önceki operasyonlarda tümörün tamamen alınamadığını söyleyen Zevne, “İkinci kez bir operasyon geçirdi. Operasyonda parçanın tamamı çıkartılamadı. Bundan dolayı parça hızlı bir şekilde tekrar nüksetti. Yani 15-20 gün içinde parça tekrar alındığı hale geldi. Şuan kemoterapi uygulaması yapılıyor. İki kür olarak kemoterapi uygulaması yapıldı. Kemoterapinin çok fazla bir etki etmediğini tümörün üstünde fark ettiler. Bundan dolayı bu ayın sonunda tekrardan bir ameliyat gerçekleştirilecek. Yani bu ameliyatla parçanın tamamı çıkartılabilirse eğer hastamızın kurtulma imkanı yüksek. Çıkartılamazsa parça tekrar hızlı bir şekilde büyüyor” diye konuştu.

“Tümörün tamamı alınamadığı için şuan sürekli tekrarlıyor” Güneş bebeğin 3 sefer ameliyata girdiğini dile getiren baba Zevne, “Bir tanesi trakeostomi ameliyatıydı. Yani nefes alamadığından dolayı ameliyat oldu. Artık boğazından nefes alıyor. İki seferde ağız içinden ameliyat oldu. Parça çıkartıldı. Yani tümörün komple alındıktan sonra tekrar yine nüksetme durumu var ama yani bu süreç belki 1 yıl olabilir belki 2 yıl olabilir belki hiç çıkmayabilir. Öyle bir imkanı da var ama tamamı alınamadığı için şuan sürekli tekrarlıyor, hızlı bir şekilde büyüyor” dedi.

“Maddi manevi her konuda destek çıkılması için yardım talep ediyorum” Yaklaşık 3 aydır çalışamadığını belirten Şerif Zevne, “Yani sürekli hastanelere gidip geliyorum. Hastane içinde kandır, tahlildir, MR’ıydı, ilaçlarıydı, bu tarz şeylere koştuğum için işe gidip gelemiyorum, çalışamıyorum. Çalıştığım şirket şuan kendileri beni belirli bir süreliğine idare ediyorlar diyeyim. Sağ olsun patronum. Ama sürecimizin daha ne kadar olacağını ne kadar uzun süreceğini hiç bilmiyoruz. Belki bir ay sonra hastalıktan kurtulacağız belki kurtulamayacağız. Belki bir yıl, belki iki yıl, belki üç yıl. Ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Yani önümüzde uzun bir süre bizi bekliyor. Yani ben hastalık konusunda sesimi duyurmak istememin sebebi yani hastalığın bir an önce tedavisinin yapılması maddi manevi her konuda destek çıkılması için yardım talep ediyorum” şeklinde konuştu.

“Burada tedavi edilemezse bir an önce yurt dışına gönderilmesini istiyorum” Tedavi sürecinin masraflı olduğunu aktaran baba Zevne, “Boğazındaki bir traekosomiye ben 2 buçuk 3 milyar para verdim. Yani ilaçlara para veriyorum. Vitamin ilaçlarıydı, Aspirasyon sonrasıydı. Kullanılacak neredeyse çoğu malzemeye para veriyorum. Asgari ücretle çalışan biriyim sonucunda evim kira bir tane daha çocuğum var. Ya diğer çocuğuma kayınvalidem bakıyor. Kendisi işe gidemiyor çocuğuma baktığı için onun da kendi geçimi zor. Eğer bu ameliyatta başarısız olursa tedavi sürecimiz burada ne kadar sürecek bilmiyorum ama eğer burada tedavi edilemezse bir an önce yurt dışına gönderilmesini istiyorum. Daha önce 12 vakanın gerçekleştiği ameliyatlar tedavileri nerede olduysa o ülkeye devletimiz sağlık bakanlığımız tarafından gönderilmeyi istiyorum” dedi.