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05 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Güneş altında bekleyen yaralıların üzerinde örtü açıp gölge yaptılar

Güneş altında bekleyen yaralıların üzerinde örtü açıp gölge yaptılar

Olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Gölgeli Ticari Araç Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Yaralılara Müdahale edilmesi
-Örtü açılmasından görüntü

( ADIYAMAN ) -- Hafif ticari araç takla attı: 4 Yaralı ADIYAMAN

- Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Gaziantep karayolu üzerinde hafif ticari aracın takla atması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza yerine gelen vatandaşlar, güneşte bekleyen yaralıların üzerinde örtü açarak yaralılara gölgelik yaptı. Edinilen bilgiye göre Malatya istikametinden Gaziantep istikametine giden Volkan Laçin idaresindeki 44 FF 495 plakalı hafif ticari araç, Karaburun köyü içerisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak taklalar atıp yol kenarında bulunan ağaca çarptıktan sonra ters döndü. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Volkan Laçin ile araç içerisinde bulunan Ali Aliyev, Şükrü Karadağlı ve Mahmut Keser yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar olay yerine koşarak yaralılara yardım edip araçtan çıkardı. Vatandaşlar olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri gelene kadar güneş altında duran yaralılara gölge yapmak için yaralıların üzerinde örtü açtı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. (KA)
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