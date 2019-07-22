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22 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Güne ceset kokusu ile uyandılar İzle

Güne ceset kokusu ile uyandılar İzle

itfaiye ekiplerinin evden çıkması

Oksijen Tüpü Cenaze Aracı Oksijen Polis Ekipleri Yanılma 

-cenaze aracının eve yanaşması
-cesedin evden çıkarılması
-oksijen tüpü takmış itfaiye ekiplerinden detaylar
-burunlarını kıyafetleriyle kapatan mahalle sakinleri
-cesedi bulan mevlüt daşdemir ile röp

( DENİZLİ )- Mahalleyi ceset kokusu sardı DENİZLİ

- Denizli’nin Pamukkale ilçesinde 5 gün önce öldüğü tahmin edilen 60 yaşındaki bir adamın cesedi, mahalleyi dayanılmaz bir koku sarınca bulundu. Edinilen bilgiye göre olay, Dokuzkavaklar Mahallesi 2097 sokakta meydana geldi. Sokaktaki iki katlı binanın ikinci katında oturan Mevlüt Daşdemir isimli vatandaş, sabah erken saatlerde işten eve geldiğinde çevrede dayanılmaz kötü bir koku olduğunu fark etti. Kedi ya da köpek leşinden şüphelenen Daşdemir, bina çevresini kontrol etti. Daşdemir, ardından binanın alt katında oturan Nimet Taş’ın (60) evinden geldiğini fark etti. Daha sonra kapıyı çalan Daşdemir, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, eve girmek için itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Polis, itfaiye yardımıyla içeri girdi. Eve gren ekipler, şahsın öldüğünü belirledi. Ceset yapılan incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. İtfaiye oksijen tüpleriyle içeri girdi Öte yandan şahsın ölümü nedeniyle mahalleyi dayanılmaz bir koku sardı. İtfaiye ekipleri, cesedi çıkarmak için eve oksijen tüpleri ile girdi. Çevredeki vatandaşlar ile kıyafetleriyle burunlarını kapatmak zorunda kaldı. Yapılan ilk incelemede cesedi şişip patlamak üzere olan Taş’ın yaklaşık 6 gün önce öldüğü belirlendi. Şahsın ölüm nedeni araştırılırken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
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