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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Gündüz sahiller, gece eğlence mekanları doldu taştı Haberi

Gündüz sahiller, gece eğlence mekanları doldu taştı Haberi

sahillerden görüntüler

Eğlence Mekanı Yabancı Turist Barlar Sokağı Dans Gösterisi Forma 

-gece eğlencelerinden görüntüler

( MUĞLA ) MUĞLA

- Ramazan Bayramı için Bodrum’u tercih eden tatilciler, güzdüzleri sahillere geceleri ise eğlence mekanlarına akın etti. Bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar Türkiye’nin birçok noktasından Güney Ege’ye akın etti. Yerli turistlerin en çok tercih ettiği yerlerden biri de Bodrum oldu. Gündüz saatlerinde Bodrum plajlarını dolduran tatilciler, geceleri ise eğlence mekanlarına akın etti. İlçede faaliyet gösteren eğlence mekanları ve oteller de tatilciler için farklı programlar hazırladı. Gümbet Barlar Sokağı’nda faaliyet gösteren ilçenin en ünlü gece kulüplerinden Pasha Club’ta da yerli ve yabancı turistler, doyasıya eğlendi. Dj performansı eşliğinde dans eden tatilciler, unutulmaz bir gece yaşadı. Mekanda dans gösterisi sunan “Pasha Team” adlı grup ise dansları ile büyük beğeni topladı. Dans gösterisini büyük heyecanla takip eden davetliler, o anları cep telefonları ile kaydetti.
Eğlence mekanları kapılarını kapattı Dünyaca ünlü Gümbet barlar sokağında Bayram boyunca adım atacak yer kalmadı. Bir çok eğlence mekanı gece yarısı izdihamdan dolayı kapılarını kapattı. Binlerce tatilci eğlence mekanlarını doldurarak sabahın ilk ışıklarına kadar doyasıya eğlendi.
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