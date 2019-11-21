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21 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Gündüz muhtar akşam stand-up’çı İzle

Gündüz muhtar akşam stand-up’çı İzle

Stand up şovu

Sivil Toplum Kuruluşu Kahkaha Stand-up Yerel Gazete Sivil Toplum 

-Seyirciler

( İSTANBUL - ÖZEL)- Kartal’daki Atalar Mahallesi muhtarı başından geçen ilginç olayları anlatıyor İSTANBUL

- Kartal’da Atalar Mahallesi muhtarı olan Erhan Gülmüş, muhtarlık görevi sırasında başından geçen ilginç olayları stand-up şovunda izleyicilere anlatıyor. Gülmüş’ün şovunda salon tıklım tıklım dolarken seyirciler kimi zaman kahkahalara daldı, kimi zaman da duygusal olayları dinleyerek gözyaşlarını tutamadı. Kartal Atalar Mahallesi muhtarı Erhan Gülmüş, muhtarlık yaptığı 5 yıl içerisinde yaşadığı olayları stand-up şovunda anlatıyor. Sabah muhtarlık yapan Gülmüş, akşam da stanp-up yaparak seyircilere hikayelerini anlatıyor. Muhtar Gülmüş’ün şovunu izlemek isteyenler salonu tıklım tıklım doldurdular. Seyirciler, Gülmüş’ün anlattığı komik olaylarla kimi zaman kahkahalara boğulurken, kimi zaman da Gülmüş’ün yaşadığı duygusal anlar karşısında gözyaşlarını tutamadı. Etkinliğe Kartal Belediyesi başkan yardımcıları, çok sayıda mahalle sakini, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, ve yerel gazeteciler katıldı.

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