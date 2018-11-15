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15 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Gündüz getirip gece çalmışlar - İZMİR

Gündüz getirip gece çalmışlar - İZMİR

- Zanlıların emniyetten çıkarılışıGündüz getirip gece çalmışlar - İzmir 'de büyük bir alışveriş merkezindeki ünlü mağazalara kolilenmiş ürün getiren nakliye firmasının 5 çalışanının, depoya indirdikleri ürünleri "mal getirdik" diyerek gece çaldıkları tespit edildi - Bir yıla yakın süre dikkat çekmeden 1 milyon liralık hırsızlık yaptıkları belirlenen zanlıların, adreslerindeki aramalarda 220 bin lira değerinde ürün ele geçirildi - Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandıİZMİR (AA) - MUSTAFA YILDIRIM - İzmir 'deki bir alışveriş merkezindeki ünlü mağazalara gündüz getirdikleri ürünleri gece depodan çaldıkları tespit edilen nakliye firmasının 5 çalışanı tutuklandı.AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İzmir 'de büyük bir alışveriş merkezindeki 4 ünlü firmanın mağazasından ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı.Stoklarda görünmeyen ürünlerin mağaza sahiplerince fark edilmesi sonrası polise bildirilen hırsızlık, İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışmasıyla ortaya çıkarıldı. - Suçüstü yakalandılarKonuyu araştıran polis ekipleri, ünlü firmalara koliler halinde ürün getiren nakliye firmasının çalışanlarını takibe aldı. AVM önünde önlem alan ekipler, burada çalışan özel güvenlikçi ve temizlik personelinin güvenini kazanan nakliyecilerin mal kabul bölümündeki depodan gece kolileri alarak araçlara yüklediklerini görünce operasyon düzenledi.
Şüphelilerin adreslerine kadar takibi sürdüren ekipler, 15 koli eşyayı evin bahçesine indiren C.T. (42), Ç.Ü. (40), B.Ş. (33), O.H.U. (19) ve B.A'yı (33) yakaladı.Ekipler, çalıntı ürünleri 5'te bir oranında ucuza satın aldıkları öne sürülen B.A. (27) ve M.S'yi (27) de gözaltına aldı. İki şüphelinin iş yerinde ise 50 kalem giyim eşyası ele geçirildi.Nakliye firması çalışanlarının adreslerinde yapılan aramalarda da piyasa değeri 220 bin lira değerinde olduğu belirlenen 81 koli içerisinde bin 580 adet giyim eşyası ile 1 dizüstü bilgisayar bulundu.Ele geçirilen ve çalıntı olduğu tespit edilen giyim eşyalarının büyük çoğunluğunun giyilip çıkarılmış halde bulunması dikkati çekti. - "Şeytana uyduk"Emniyette ifadesi alınan zanlılar, suçlarını itiraf etti. Bir şüphelinin, maaşı masraflarını karşılamadığı için böyle bir hırsızlık olayına karıştığını söylediği ve "şeytana uyduk" dediği öğrenildi.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen nakliye firması çalışanları C.T, Ç.Ü, B.Ş, O.H.U. ve B.A. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "iş yerinden hırsızlık ve güveni kötüye kullanma" suçlarından tutuklanırken, çalıntı malı satın aldıkları iddia edilen 2 şüpheli ise savcılık talimatıyla emniyetten salıverildi.
- 1 milyon liralık hırsızlık yapmışlarGenişletilen soruşturma kapsamında yapılan denetimlerde, hırsızlığın boyutu da ortaya çıktı. Denetimlerde, zanlıların bir yıla yakın sürede ünlü firmalara ait 4 mağazadan değişik zamanlarda 1 milyon lira değerinde giyim eşyası çaldıkları tespit edildi.Mağaza çalışanları ile AVM'nin temizlik ve özel güvenlik personeli ile de yakın ilişki ve arkadaşlık kurarak güven kazanan zanlıların, özel güvenlikçilerde bulunan mal kabul bölümündeki depo anahtarlarını böylece kolaylıkla aldıkları, "mal getirdik" bahanesiyle gece girdikleri depolardan hırsızlığı gerçekleştirdikleri belirlendi.Ele geçirilen giyim eşyaları mağazalara teslim edildi.

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