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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Gündüz alışverişte, gece eğlencedeler

Gündüz alışverişte, gece eğlencedeler

İranlıların kafede eğlenmesi

Alışveriş Yılbaşı İranlılar Yeni Yıl Irak 

-İranlı kafe sahibi ile röportaj
-Detaylar

( VAN -HD)- İranlılar, Nevruz Bayramı tatilini Van’daki çeşitli eğlence merkezlerinde sabahlara kadar eğlenerek geçiriyor VAN

- İranlılar, ülkelerinde 20 Mart’ta başlayan Nevruz Bayramı tatilini Van’daki çeşitli eğlence merkezlerinde sabahlara kadar eğlenerek geçiriyor. İran’dan gelen binlerce turist, Nevruz Bayramı’nı Van’daki çeşitli eğlence merkezlerinde kutladı. Gündüz alışveriş yapan İranlılar, geceleri de eğlence merkezlerinde gönüllerince eğleniyorlar. Ülkelerinde 20 Mart’ta başlayan Nevruz Bayramı için Van’daki eğlence merkezlerine gelen İranlı turistler, baharın gelmesi ve yılın yenilenmesini buralarda kutladılar. Bir kafede düzenlenen kutlamalarda gönüllerince eğlenen İranlılar, dans edip oynadılar. Nevruz Bayramı’nın baharın gelmesi ve yeni yılın başlangıcı olarak kutlandığını ifade eden kafe işletmecisi İranlı Semira Razemi, “İran’da Nevruz Bayramı, 20 Mart’ta başlıyor ve 13 gün sürüyor. 13 gün boyunca kutlamalar devam edecek. Bizde kafemizde böyle bir program düzenledik” dedi.
Nevruz Bayramı’nın güzel geçmesi dileklerinde bulunan Razemi, “İnşallah bu sefer yılbaşı çok güzel geçer. Yılbaşında inşallah her şey yeni olacak. Her şeyden önce yeni yılda sağlık diliyorum” şeklinde konuştu.
Gelenekleri gereği masada ‘yedi sin’i eksik etmediklerini de belirten Razemi, “İranlılar eski inançlarına göre heft (yedi) sin, yani ‘s’ harfiyle başlayan şeyler bırakılır. Bunlar bereketin, bolluğun, sağlığın, mutluluğun, şansın ve güzelliğin sembolü olarak yer alıyor” ifadelerini kullandı. Kafede gönüllerince eğlenen İranlı misafirler ise, Nevruz Bayramı’nın güzel geçmesi dileklerinde bulundu.
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