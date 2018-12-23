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23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Gündürü ailesine Türk Kızılay’ından yardım

Gündürü ailesine Türk Kızılay’ından yardım

İbrahim Özer’in konuşması,

Televizyon Engelli Çocuk Güzergah Irak 

-Baba Abdulmelik’in konuşması,
-Kızılay ekibinin aileyi evinde ziyareti,
-Kızılay ekibinin konteynerın içini gezmesi,
-Genel detay

( SİİRT )- 4 Zihinsel engelli çocuğu olan Gündürü ailesine Siirt Kızılay Şubesinden yardım yapıldı SİİRT

- Siirt’in Şirvan İlçesi Pirinçli köyünde yaşayan Abdulmelik Gündürü’nün 4 zihinsel engelli çocuğu için Kızılay Şubesine başvurarak yardımda bulundu. Gündürü ailesine Türk Kızılay’ı Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Özer ve Siirt Kızılay ekibi tarafından 2 odalı içerisinde lavabo, mutfak ve banyonun da bulunduğu konteyner yaşam evi ve ayni yardım verildi.
Gündürü ailesinin rahat edebilecekleri konteyner ve uzun süre yetecek gıda malzemeleri bıraktıklarını belirten Türk Kızılay’ı Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Özer, Gündür ailesine yaşam konteynerini buraya gönderip yerini yaptıktan sonra daha güzel bir yerde yaşamasını sağlayıp çocuklarıyla huzur içinde yaşamalarını dilediğini dile getirdi. konteynerin içi Kızılay ekiplerince donatıldığını söyleyen Özer, “Buraya bugün Ankara’dan geldik. Bize Siirt’in Pirinçlik köyündeki bir vatandaşın engelli çocuklarıyla ilgili bir talep ulaştı. Genel Merkez ve Şube olarak buraya gönderilen bir konteyner söz konusuydu. Ailenin 4 çocuğundan 9, 17, 20 ve 26 yaşında üçü erkek biri kız olmak üzere engelli söz konusu tabi yaşları ilerledikçe ev içinde aileye düşen zorluklar gündeme geldi. 4 çocuğuyla beraber yaşayan bu ailenin çocuklarının ev dışarısındaki bölgede biraz daha güvenli bir şekilde ikamet etmeleri gerekiyordu. Kızılay olarak da vatandaşlarımızın yüklediği emanet vardı. Buda her ihtiyaç sahibine ulaşmak. Biz hiçbir ihtiyaç sahibi kalmamak üzere yola çıktığımız bu güzergahta herkese ulaşabiliriz. Bunu sağlayabilir düşüncesiyle buradayız. Bu yaşam konteynerını da buraya inşa etmiş bulunmaktayız” dedi.
4 zihinsel engelli 5 çocuk babası Abdulmelik Gündürü (52), “Şirvan Pirinçli köyündenim. 4 tane zihinsel engelli çocuğum var. Kızılay’a çadır talebinde bulunduk. Sağ olsunlar bize konteyner verdiler. Evde çocuklar cam, pencere, kapı ve televizyon kırıyorlar. Bizde mecburen Kızılay’a başvurduk. Allah razı olsun onlardan bize konteyner verdiler. Çocuklarım burada daha rahat ederler. En azından hava alırlar bir değişiklik olur onlar için yetkililerden Allah razı olsun. Kızılay ailesine çok teşekkür ederim” dedi.

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