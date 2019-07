Günde 2 litre su tüketmek migren tedavisinde etkili oluyor

-Murat Terzi konuşma

-Fatih Özkan konuşma

-Toplantıdan detay



( SAMSUN ) SAMSUN



- Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Terzi, günde 2 litre su tüketmenin migren tedavisinde etkili olduğunu söyledi.



22 Temmuz Dünya Beyin Günü nedeniyle Türk Nöroloji Derneği ve Türk Algoloji Derneğince "migren" ana temalı halka açık eğitim toplantısı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan OMÜ Tıp Fakültesi Sinir Bilimleri Ana Bilim Dalı’ndan Dr. Öğretim Üyesi Faruk Tan, beyin hakkında bilgiler verdi. Beyinde yaklaşık 100 milyar civarında nöron olduğunu ve her bir nöronun 1000 ile 10 bin arasında ilişki kurduğunu belirterek, “Ortada müthiş bir bilgi havuzu var. Bu akıl alır gibi değildir. Bu beyinde 160 gram yağ, 110 gram protein, bir miktar tuz ve 1 litre su var. Bunları karıştırıyoruz. Dünyanın neresine giderseniz gidin beynin yapısında bunlar var. Hemen hemen herkesin istisnasız mutfağında olan temel gıdalar. Karıştırdığınızda alın size beyin. Peki niye biz o zaman mutfakta beyin yapamıyoruz. Hala sırrı çözülemedi. Çünkü bu çözeltinin içinde can var. Varlığını hepimiz biliriz. İnkar eden yoktur fakat nerede olduğunu kimse gösteremiyor. ‘Canım yanıyor’ dediğimizde inanıyoruz fakat neresi olduğu belli değil. Ama varlığını biliyoruz. İşte beynin esasında uzaya roket göndermek, yeni bilişim teknolojiler çıkarmak gibi bir görevi hayranlık uyandırabilir. Beynin birinci görevi bunları yapmak değil beynin birinci görevi hayatta kalma donanım merkezimizdir” dedi.

“Hastaların ağrı sıklığını, şiddetini azaltabiliyoruz” OMÜ Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Terzi ise migrenin tedavisi hakkında bilgiler verdi. Migren tanısını koymak için hastayı dinlemenin gerektiğini ifade eden Terzi, “Bir erişkin hasta günde 2 litre su içmeli. Su içmeyle beraber tedavi ettiğimiz hasta var. Hasta diyor ki ‘hocam benim başım ağrıyor’. ‘Su tüketiyor musun’ diyorum ‘yok’ diyor. ‘Günde 2 litre su iç gel’ diyoruz. 1 ay sonra geliyor ‘başım ağrımıyor’ diyor. Bu ve buna benzer şeyleri önemsemeden isterseniz bir kutu ilaç için bunun hiçbir faydası yok. Migren belki tamamen ortadan kaldırılan bir hastalık değil ama tedavi edilebilir bir hastalık. Hastaların ağrı sıklığını, şiddetini azaltabiliyoruz. Eskisi kadar sık ve şiddetli bir baş ağrısı olmadan günlük işlerine devam edebilecek duruma getirebiliyoruz. Beslenmene dikkat et. Çok su tüket. Açık havada yürüyüş yap. Cep telefonu ve bilgisayardan uzak dur gibi önerilerimiz oluyor. Bunun yanın da tabi bazı ilaçlar da veriyoruz” diye konuştu.

OMÜ Tıp Fakültesi Algoloji Ana Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Fatih Özkan ise Migrenin hayatı tehdit eden ölümcül bir hastalık olmadığını ancak Dünya Sağlık Teşkilatı’na göre acil olarak önlem alınması gereken 10 hastalık içerisinde olduğunu ifade etti.

Toplantıya ayrıca, vatandaşlar katıldı.