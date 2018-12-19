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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Günde 1 milyon ekmek üretiyorlar

Günde 1 milyon ekmek üretiyorlar

röportaj

Mazlum Mülteci Ekmek Fırını Hanlı Basın Mensupları 

-fırından görüntü
-detaylar

( HATAY ) HATAY

- İHH İnegöl İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde bir grup gazeteci, Hatay Reyhanlı bölgesinde bulunan derneğin lojistik merkezini ve bölgede yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Hatay Reyhanlı İHH Lojistik Merkezi'nde yaklaşık 800 kişi çalışıyor. Suriyeli ve Türk vatandaşların çalıştığı alanda ihtiyaçlar bu merkezde belirlenerek dağıtılıyor. Lojistik merkezinde bulunan ekmek fırınında günde binlerce ekmek pişirilerek ihtiyaç sahiplerine gönderiliyor. Dernek, bölgedeki fırının kapılarını basın mensuplarına açtı. İHH Marmara Bölge Koordinatörü Ruhi Ademoğlu yaptığı açıklamada, "Savaşın 8’inci yılına girmiş durumdayız. Suriye’de mazlumiyet gerçekten hat safhada. Buradaki kamplarda 1 milyon insan yaşıyor. Bu 1 milyon insana yardım ulaştırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Reyhanlı bölgesindeki lojistik merkezinde bulunan fırınımızda birlikte işletmenliği yaptığımız 8 adet fırınımız var. Bu fırınların yanı sıra Suriye’de bulunan fırınlarımıza un yardımında bulunuyoruz ve içerideki mazlumlara dağıtılmasını sağlıyoruz. Günlük 965 bin Suriye ekmeği çıkarıyor ve kamptaki insanlara dağıtıyoruz" dedi.
İHH İnegöl İnsani Yardım Derneği Başkanı İlhan Tatlı ise savaşın başlamasıyla bölgede bulunduklarını belirterek, "Bölgedeki mültecilere Müslümanlara yardım etmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık. İnegöl İHH Derneği olarak 250 tır yardımı bölgeye ulaştırdık" diye konuştu.

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