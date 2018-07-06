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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
GÜNCELLEME- TEM'de saman yüklü tır devrildi - İSTANBUL

GÜNCELLEME- TEM'de saman yüklü tır devrildi - İSTANBUL

- Olay yerinden görüntülerGÜNCELLEME - TEM'de saman yüklü tır devrildi - Büyükçekmece mevkisinde saman yüklü tırın devrilmesi nedeniyle trafiğe kapanan TEM Otoyolu'nun Edirne istikametinde ulaşım yeniden sağlandıDETAYLAR EKLENDİİSTANBUL (AA) - Büyükçekmece mevkisinde saman yüklü tırın devrilmesi sonucu trafik akışının sağlanamadığı TEM Otoyolu'nun Edirne istikameti ulaşıma açıldı.Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu'nun Büyükçekmece - Çatalca yönünde seyir halinde olan Eyüp Bayram (40) yönetimindeki 42 BRB 91 plakalı saman yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Büyükçekmece mevkisi Beylikçayırı viyadüğünde devrildi.Kazada, saman balyaları yola saçılırken, sürücü de araçta sıkıştı. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Bayram, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.Yola savrulan saman balyaları nedeniyle Edirne istikameti bir süre trafiğe kapandı. Yolda uzun araçlarının kuyruklarının oluşması üzerine sürücüler, D - 100 karayoluna yönlendirildi.Saman balyaları, belediyeye ait iş makineleriyle toplandı. Yaklaşık 2,5 saat süren çalışmaların ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Polis Hastane Sağlık Ekipleri Direksiyon 

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