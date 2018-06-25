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25 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
GÜNCELLEME - Tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 2 ölü, 37 yaralı - BURSA Haberi

GÜNCELLEME - Tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 2 ölü, 37 yaralı - BURSA Haberi

- Hastaneden detaylar GÜNCELLEME - Bursa 'da tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 2 ölü, 37 yaralıÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, İSİMLER EKLENDİBURSA (AA) - Bursa 'nın Yenişehir ilçesinde tarım işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 37 kişi yaralandı.Yenişehir'den İnegöl ilçesine tarlaya çalışmaya giden tarım işçilerini taşıyan Sinan Aslanalp idaresindeki 16 ABJ 793 plakalı kamyonet, Yenişehir - İnegöl karayolunun 8. kilometresindeki Ayaz Mahallesi yakınlarında devrildi.Kazada, kamyonetin kasasında bulunan ve yola savrulan işçilerden Suriyeli Gül Abdu (17) ve Badiea Muhammed (40) öldü, 37 kişi yaralandı.Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Yenişehir ve İnegöl'deki devlet hastanelerine kaldırıldı. Araçtaki işçilerin Suriyeli olduğu öğrenildi.

Hastane Jandarma Tarım 

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