Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
GÜNCELLEME - Hadımköy'de fabrika yangını (1) - İSTANBUL İzle

GÜNCELLEME - Hadımköy'de fabrika yangını (1) - İSTANBUL İzle

- Yangından detaylar - Genel detaylarGÜNCELLEME - Hadımköy'de fabrika yangını - Tekstil fabrikasında çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor - Çevre ilçelerden de itfaiye ekiplerinin sevk edildiği yangına müdahale için Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopter de çağrıldıDETAYLAR EKLENDİİSTANBUL (AA) - Hadımköy'deki Atatürk Organize Sanayi Sitesi'ndeki yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.Alınan bilgiye göre, Atatürk Organize Sanayi Sitesi'deki üç katlı tekstil fabrikasının çatısında başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Hadımköy İtfaiye ekibi yangına müdahale ederken, Arnavutköy, Çatalca, Beylikdüzü, Avcılar, Bakırköy, Başakşehir ve Şişli'den olay yerine itfaiye ekipleri de bölgeye gönderildi. Ayrıca Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopter de bölgeye çağrıldı.

Kırköy Fabrika Yangını Tekstil Fabrikası Helikopter Yangına Müdahale 

İlgili Foto Galeriler
Suruçta Otomobilde Oy Pusulaları BulunduSuruçta Otomobilde Oy Pusulaları Bulundu
Tarihi An! 3.Havalimanına İlk İnişTarihi An! 3.Havalimanına İlk İniş
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attıCumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı
Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...
AK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın EttiAK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın Etti
Mehmetçik Bayramda Da OperasyondaMehmetçik Bayramda Da Operasyonda
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı