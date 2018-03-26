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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
GÜNCELLEME - Ambulans ile otomobil çarpıştı: 6 ölü, 2 yaralı - KAYSERİ

GÜNCELLEME - Ambulans ile otomobil çarpıştı: 6 ölü, 2 yaralı - KAYSERİ

- Kazaya karışan araçların çekilmesi detayı - Yol temizliği detayı - Kayseri 'de ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi öldü, 2 kişi yaralandıÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Ertan Dönmez idaresindeki cenaze taşıyan 41 BD 308 plakalı ambulans, Kayseri - Malatya karayolu Nalçık Bulvarı'nda bir otomobilin sıkıştırması sonucu karşı şeride geçtiği öne sürülen Mustafa Üzüm'ün kullandığı 38 E 4730 plakalı otomobille çarpıştı.Üzüm ile otomobildeki aynı aileden Mehmet (36), Safiye Nur (6), Hamza (8), Zehra (29) ve Soner Üzüm hayatını kaybetti.Yaralanan Ertan Dönmez ile ambulansta bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.Kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen otomobilin plakasının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.Bu arada İstanbul'dan Tunceli'ye götürülen ambulanstaki cenaze, yakınları tarafından alındı.

Cenaze Bild 

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