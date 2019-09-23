Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
GÜNCELLEME 2 - Kırklareli'nde tekstil fabrikasında yangın - KIRKLARELİ

GÜNCELLEME 2 - Kırklareli'nde tekstil fabrikasında yangın - KIRKLARELİ

- Yanan depolardan genel görüntüler - Depo yanındaki akaryakıt tankerinden genel ve detay görüntülerGÜNCELLEME 2 - Kırklareli 'nde tekstil fabrikasında yangın - İtfaiye ekipleri bölgedeki çalışmalarını tamamladı - Ekipler yangının çıktığı depoya yaklaşık 8 metre uzaklıktaki akaryakıt tankerinin patlamaması için yoğun mücadele verdiDETAYLAR EKLENDİKIRKLARELİ (AA) - Kırklareli 'nde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.Cumhuriyet Mahallesi Kofçaz yolundaki fabrikanın deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Kısa sürede büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Polis ekipleri de bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonrası yangın kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmaları başlatıldı.Ekipler, alevlerin depoya yaklaşık 8 metre uzaklıktaki akaryakıt tankerine sıçramaması için yoğun mücadele verdi. Yaklaşık 8 saatlik çalışmaların ardından yangın söndürüldü.Yangında fabrikanın deposu büyük hasar gördü.Öte yandan bölgede Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri çalışma yaptı.Sabah saatlerinde fabrikaya gelen bazı işçiler ise yangın nedeniyle içeriye alınmadı. İşçiler fabrika çevresinde bir süre bekledikten sonra bölgeden ayrıldı.

Tekstil Fabrikası Fabrika Akaryakıt Tankeri Karya Yakıt Tankeri 

İlgili Foto Galeriler
İşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Olduİşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Oldu
ABDli Türkler Otelin Önüne Akın EttiABDli Türkler Otelin Önüne Akın Etti
Sanatçılardan Annelere DestekSanatçılardan Annelere Destek
Pakdemirli Rus Yangın Uçağını DenediPakdemirli Rus Yangın Uçağını Denedi
Türkiye Sınırına Büyük GöçTürkiye Sınırına Büyük Göç
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı